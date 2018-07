Solcellegigant: Fritag os fra told eller vi fyrer!

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske solcellekoncern SunPower skal enten undtages for importtariffer på solpaneler, eller også må selskabet investere mindre og dermed afskedige medarbejdere i USA.



Det er valget, mener topchef, Tom Werner, ifølge Bloomberg News.



Meldingen kommer mandag i forlængelse af selskabets regnskab for andet kvartal, der ellers løftede stemningen for investorer i solcellesektoren, og som løftede SunPowers egen aktie med så meget som 6,7 pct. i eftermarkedet.



"Det er helt sikkert en tærskel for os. Det er enten investering i vækst-i-amerika eller reducer, sagde Tom Werner til Bloomberg News, og han fortalte, at selskabet måske vil opgive flere handler.



SunPower får sine solpaneler produceret i Mexico og Asien, og i første halvår betalte man 17 mio. dollar i importtold. I andet halvår spår virksomheden, at det tal vil tredoble til 51 mio. dollar, hvilket samtidig overstiger budgettet for forskning og udvikling i SunPower.



Koncernen håber dog på at blive undtaget fra de importtariffer. SunPower har i april også annonceret overtagelsen af en amerikansk producent som en del af planen for at undgå importtold, mens man har søgt om fritagelse hos de amerikanske myndigheder.



"Vi satser på amerikansk produktion," fastslog Werner.



SunPower kom gennem sit andet kvartal med et justeret underskud per aktie på 1 cent, mens omsætningen landede på 447 mio. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på minus 29 cent og en omsætning på 410 mio. dollar. Det mest optimistiske analytikerbud lød på et minus på 9 cent per aktie og en omsætning på 420 mio. dollar.



Det justerede nettounderskud blev i perioden derfor på 2 mio. dollar mod ventede minus 52 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 59 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 22 mio. dollar.



SunPower løftede samtidig bunden af sine forventninger til helårets driftsresultat til intervallet 95 til 125 mio. dollar mod tidligere 75 til 125 mio. dollar.



/ritzau/FINANS