Flere strejker på vej hos Ryanair

Mandag fortsatte problemerne med personalet med at vokse hos det irske luftfartsselskab Ryanair, da selskabets tyske piloter stemte for en strejke. Dermed vil piloterne kunne udvandre med 24 timers varsel.



Det skriver Bloomberg News.



Hele 96 pct. af stemmerne var givet for at strejke, og fagforbundet Vereinigung Cockpit, som repræsenterer piloterne, og som gennemførte afstemningen, har nu sat en deadline til den 6. august til at finde en forhandlingsløsning med Ryanair.



"Indtil videre har Ryanair ikke fremlagt noget forslag, som vi har kunnet arbejde med," siger Ingolf Schumacher, formand for fagforeningens udvalg for brancherelationer.



I sidste uge aflyste Ryanair mere end 600 afgange på baggrund af strejker blandt de irske piloter og kabinepersonalet i Italien.



Udfordringerne med personalet kommer på bagkanten af, at Ryanair for første gang anerkendte fagforeningerne efter at have oplevet mangel på personale sidste år.



Ryanair oplyser til Bloomberg News, at man har inviteret Vereinigung Cockpit til nye forhandlinger.



"Vi håber, vi kan gøre yderligere fremskridt ved at indgå en kollektiv overenskomst med vore piloter i Tyskland," udtaler selskabet i en mail.



De tyske piloter kræver en højere grundløn, mens en mindre del skal være afhængig af antallet af fløjne timer. Samtidig ønsker Vereinigung Cockpit højere betaling ved sygefravær.



I Irland har Ryanair slået tilbage og varslet 300 afskedigelser blandt piloter og kabinepersonale, samtidig med at man blandt andet har opfordret de ansatte til at flytte til Polen. De irske piloter har svaret igen med strejkevarsel - for en fjerde dag - den 3. august.



/ritzau/FINANS