Direktør med fortid på slot er landet på kurhotel

Det traditionsrige Kurhotel Skodsborg A/S og det tilhørende Skodsborg Sundhedscenter A/S nord for København har fra i dag mandag fået ny direktør.



Det er den 49ø-årige Susanne Åberg, der kommer fra en stilling som såkaldt resort manager på Great Northern i Kerteminde - og som før det var hoteldirektør på Kokkedal Slot.



Susanne Åberg er uddannet cand. merc. og kommer med mange års erfaring oprindeligt fra konsulentbranchen og efterfølgende hotel- og restaurationsbranchen.



I Skodsborg får hun ifølge en pressemeddelelse ansvaret for, som det hedder, "at videreføre de stolte traditioner for gode gæsteoplevelser, som kendetegner Kurhotel Skodsborg.



Kurhotellet har været gennem en vellykket repositionering over en årrække og er nu placeret som et high end spa- og kurhotel, et efterspurgt konference- og mødecenter, ligesom stedets spa og fitness programmer har stor succes," hedder det i meddelelsen.



Susanne Åberg afløser Mai Kappenberger på direktørposten.