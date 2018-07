Mærsk fjerdebedst til at komme til tiden

I andet kvartal var Maersk Line igen det fjerdebedste af de store containerrederier til at aflevere kundernes fragt til tiden.



Mærsk-skibene kom frem i havn til tiden 77,3 pct. af tiden i andet kvartal af 2018. Det var en fremgang på 1,3 pct.point fra samme kvartal et år forinden.



Det viser en opgørelse fra Seaintel.



Topscoreren blandt de 15 største rederier blev igen Wan Hai, men forspringet er reduceret, da det taiwanesiske rederi gik 1,3 pct.point tilbage til 78,0 pct. i andet kvartal.



Sammen med Mærsk øgede også APL, Evergreen og OOCL rettidigheden, mens ni andre rederier præsterede dårligere.



Dermed blev den samlede globale rettidighed svækket til 71,9 pct. - et fald fra 74,6 pct. for et år siden.



Det var dog bedre end første kvartal, der satte bundrekord for de syv år, Seaintel har lavet opgørelsen, med kun 66,4 pct. Første kvartal er dog typisk årets svageste.



/ritzau/FINANS