Vestas skal sende 159 MW til Senegal - danske penge finansierer

Vestas kan snart begynde at skibe 46 vindmøller afsted til det vestafrikanske land Senegal.



Her skal energikoncernen Lekela opføre vindfarmen Taiba N'Diaye på 159 megawatt (MW), og der er valgt Vestas' V126-møller på 3,45 MW hver til formålet.



Vindfarmen, der placeres 70 kilometer nordøst for hovedstaden Dakar, bliver samtidig Senegals største i større skala og øger ifølge Lekela landets elkapacitet med 15 pct.



Projektet er medfinansieret af den danske stats eksportkreditfond, EKF, og der er også penge og garantier fra USA og Verdensbanken inde over, skriver branchemediet Renews.



/ritzau/FINANS