Caterpillar opjusterer efter stærkt kvartal

Caterpillar kom ud af andet kvartal af 2018 med en justeret indtjening per aktie på 2,97 dollar mod ventet 2,73 dollar per aktie blandt analytikere ifølge Bloomberg News.



Samtidig har amerikanske Caterpillar, der er kendt for sine gravemaskiner, en opjustering med i ærmet. Ledelsen venter nu et resultat per aktie på 11-12 dollar i 2018 mod tidligere estimeret 10,25-11,25 dollar.



Den nye prognose ligger over analytikerforventningen om et resultat i år på 10,85 dollar per aktie.



Omsætningen landede på 14,0 mia. dollar i andet kvartal og var på linje med forventningerne.



Caterpillar-aktien stiger med 3 pct. på formarkedet.



