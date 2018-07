ISS er ved at sælge fransk selskab fra til Ortec Group

Relateret indhold Tilføj søgeagent ISS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer ISS

Den danske servicekoncern ISS er i dialog med franske Ortec Group om at sælge - ligeledes franske - ISS Hygiéne et Prévention.



Det oplyser ISS i en pressemeddelelse.



Divisionen, som ISS vil sælge fra, ventes at få en omsætning 120 mio. euro i år og har omkring 1500 ansatte.



For en måned siden var der rygter om et frasalg - men dengang afviste ISS at kommentere sagen.



/ritzau/FINANS