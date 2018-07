Heineken havde et stort hår i øllen i første halvår

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Bryggeriet Heineken har øget salget betragteligt i første halvår. Men det store bryggeri fik markant sværere ved at tjene de samme penge på salget som tidligere.



Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.



"Toplinjen (salget red.) var stærk i første halvår med organisk vækst i alle regioner. Europa kom tilbage i vækst i andet kvartal, mens andre regioner fastholdt et positivt momentum."



"Heineken-brandet voksede med 7,5 pct.," skriver administrerende direktør Jean-Francois van Boxmeer i en kommentar.



I halvåret har Heineken omsat for 10,8 mia. euro, 80,5 mia kr.. Det var en solid vækst på 4,2 pct. sammenlignet med sidste år.



Til gengæld faldt omsætningen per hektoliter produceret øl fra 90 til 82 euro. Og driftsmarginen - den del af salget, der bliver til driftsresultat - med 1,2 procentpoint til 16,3 pct..



"Driftsmarginen var lavere hovedsageligt på grund af konsolidering i Brasil Kirin, negative valutaeffekter og højere råvareomkostninger," skriver Jean-Francois van Boxmeer i regnskabet og fortsætter:



"For hele året, grundet accelerationen af markedet i Brasilien, hvis marginer stadig er under gennemsnittet, og den negative effekt fra valutaer, forventer vi en lavere driftsmargin."



Brasil Kirin er et af Brasiliens største bryggeriet, som Heineken købte i 2017.



Ser man bort fra de lavere marginer, går det strygende for Heineken. I første halvår solgte selskabet 15,8 mio. hektoliter øl - 1.850.000.000 liter.



Væksten lå ikke mindst hos mærkerne Tiger, Krusovice og Desperados, der alle voksede med mere end 10 pct..



Salget af Cider voksede også med mere end 10 pct. til 2,6 mio. hektoliter. Her var det specielt Sydafrika, Vietnam og Polen, der trak fra.



