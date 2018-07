Vind: Planerne for USA's største vindfarm skrottes

Relateret indhold Artikler

Der er fredag ærgerligt nyt til producenterne af vindmøller, da det store amerikanske forsyningsselskab American Electric Power har besluttet sig for at skrotte planerne for det, som skulle have været den største vindpark i USA.



Det skriver Bloomberg News.



Wind Catcher-projektet til 4,5 mia. dollar ville have overgået alle andre installationer i USA, men torsdag afviste myndighederne i delstaten Texas projektet, fordi de ikke mente, at projektet var tilstrækkeligt fordelagtigt for forbrugerne i staten.



Ganske vist skulle projektet have været opført i delstaten Oklahoma, hvor 2000 MW skulle have været opført, men Wind Cathcher var også planlagt til at levere strøm til Texas, Louisiana og Arkansas.



American Electric Power havde på forhånd gjort det til en betingelse, at man fik garantier fra myndighederne for et prisniveau, som kunne sikre investeringen afkast og indtjening. Men ændringer i de amerikanske skatteregler sammen med et fald i prisen på elektricitet fra gas flyttede rundt på forudsætningerne.



Delstaten Oklahoma nåede ikke at træffe sin endelige beslutning, men i februar fandt man, at American Electric Power ikke havde sandsynliggjort, at der var et behov for vindparken, ligesom man fandt, at prisen var for høj for forbrugerne.



