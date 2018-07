Syv af årets otte Grøn-koncerter meldte alt udsolgt

Relateret indhold Artikler

Sidste år var sommeren grå og våd, og det mærkede man hos arrangørerne af Grøn-koncerterne, som slet ikke kunne tiltrække det ønskede antal gæster til græsmarker og festivalpladser rundt om i landet.



Helt anderledes har det været i år. Søndag slutter denne sommers Grøn-tour i Valby, og i år kan arrangørerne bag - Tuborg og Muskelsvindfonden - melde udsolgt til syv af de otte koncerter.



I alt 191.000 gæster har været med til Grøn. Det er ikke egentlig publikumsrekord. Men det er det tætteste, man har været på at kunne melde alt udsolgt, fortæller direktøren for Muskelsvindfonden, Henrik Ib Jørgensen.



"Vi er nok så tilfredse, som vi overhovedet kan være," siger han.



At det er gået så godt med billetsalget, skyldes flere ting, mener Henrik Ib Jørgensen. Men vejret spiller en stor rolle.



"Grøn Koncert er et meget stærkt brand, der er solidt plantet i danskernes bevidsthed. Og når vejret og musikprogrammet sidder lige i skabet, er tilslutningen stor til Grøn Koncert."



Grøn-touren begyndte 19. juli og har foruden Valby været forbi Amager, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense og Næstved.



De kunstnere, der har optrådt denne sommer, er blandt andre Lukas Graham, Aqua, Suspekt, D-A-D, Phlake og Ericka Jane.



Overskuddet fra koncerterne går til Muskelsvindsfondens arbejde. Det er eksempelvis sommerlejre, idrætsaktiviteter for personer med muskelsvind og medlemsgrupper, hvor de lærer hinanden at leve med sygdommen.



Der er endnu ikke overblik over, hvor stort overskuddet bliver i år, men det tegner godt. Og det er tiltrængt efter tre år med underskud.



"Det bliver et fantastisk år. Det er der ingen tvivl om."



"Vi har haft tre år med ustadigt sommervejr. Sidste år var det decideret dårligt. Og det ramte os. Der tabte vi nogle millioner. Det går op og ned, og Grøn Koncert er meget vejrafhængig," siger Henrik Ib Jørgensen.



Grøn Koncert blev afholdt første gang i 1983. I dag kaldes touren bare "Grøn".



/ritzau/