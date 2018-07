Firmaers frygt for Skat styrtdykker

Relateret indhold Artikler

Frygten for at blive snuppet for snyd med skat, momssvindel og sort arbejde dykker kraftigt.



Det skrev Politiken søndag.



Det viser Skats egen årlige holdningsundersøgelse. I 2016 mente 56 pct. af virksomhederne, at risikoen for at blive opdaget i snyd med skat, moms eller afgifter var "stor" eller "meget stor". Men i 2017 var det blot 38 pct., som nærede samme frygt. På samme måde faldt frygten for at blive taget i at udføre sort arbejde fra 42 til 31 pct. fra 2016 til 2017.



"Vi kan frygte, at endnu flere vil forsøge at snyde, når frygten for at blive opdaget falder," siger Peter Hummelgaard (S), der er medlem af Folketingets skatteudvalg, til Politiken.



Tallene i Skats holdningsundersøgelser bliver normalt ikke offentliggjort, men fremgår af et svar til netop Hummelgaard fra skatteminister Karsten Lauritzen (V).



/ritzau/FINANS