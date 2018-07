Twitter-aktien styrtdykkede efter tab af brugere

Twitter-aktien var faldet med 20,5 pct. ved lukningen af børsen i New York fredag. Det store dyk kommer, efter at selskabets kvartalsregnskab tidligere på dagen viste en markant nedgang i antallet af månedlige brugere.



Det skriver nyhedsbureauet AP.



Det er det næststørste fald i kursen, siden Twitter gik på børsen i 2013.



Efter åbningen af børsen fredag morgen lokal tid faldt Twitter-aktien 15 pct. Faldet var ventet, da et andet socialt medie - Facebook - dagen forinden måtte se et fald på 19 pct. på sine aktier.



Twitter venter, at der vil ske yderligere fald i aktiekursen de kommende måneder.



Både Twitter og Facebook forsøger at bekæmpe krænkende indhold og misinformation på deres platforme, men denne indsats påvirker selskabernes vækst, som netop er noget af det, der betyder meget for investorerne.



Twitter har brugt flere kræfter de seneste måneder på at fjerne falske profiler. Sletningen af profiler er forklaringen på, at mediet ifølge det seneste kvartalsregnskab har fået færre brugere.



Antallet af månedlige brugere er faldet med én million til 335 mio.



Twitter har gennem lang tid været kritiseret for at tillade hadefuld tale, at lade såkaldte trolde hærge på dets platform. Selskabet har været sen til at gribe ind, men er nu i gang med at forbyde millioner af suspekte brugere adgang.



Washington Post skriver i en analyse, at 70 millioner brugere er blevet suspenderet i maj og juni. Ifølge Twitter drejer det sig om "sovende" konti.



/ritzau/