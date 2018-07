Det amerikanske multimediekonglomerat Viacom forventes kl. 19 dansk tid at annoncere sin aftale om at erhverve Awesomeness TV til en pris på et stykke godt under de 300 mio. dollar, skriver CNBC.



Beløbet er betydeligt lavere end de 650 mio. dollar, som ungdomstv-selskabet angiveligt krævede, da Verizon investerede i tv-selskabet i 2016.



AwesomenessTV er p.t. et joint venture af Comcasts Dreamworks Animation, Hearst og Verizon, og begyndte ifølge CNBC som en Youtube-kanal med fokus på indhold til unge og teenagere.



Verizon og Hearst købte hver ca. en fjerdedel af selskabet i 2016. Kilder, der er bekendt med sagen, har ifølge CNBC oplyst, at selskabets fælles ejerskabsstruktur ikke fungerede pga. modstridende prioriteter.



Viacom har nægtede at kommentere sagen over for CNBC.