På cirka 10 minutter godkendte aktionærerne i 21st Century Fox fredag morgen med 99 pct. af stemmerne salget af de fleste af selskabets aktiver til Walt Disney for 71 mia. dollar.



Det skriver The Wall Street Journal.



Dermed er endnu en knast i det lange overtagelsesforløb passeret, og der er fri bane for en gennemførelse af købet, efter at Comcast, mediekonkurrenten til Disney, i sidste uge trak sig ud af kampen om 21st Century Fox' aktiviteter.



Med overtagelsen har Disney udsigt til at få kontrol over Fox' tv- og filmstudier, streamingtjenesten Hulu og en ejerandel i Sky.



Disney indledte opkøbet allerede tilbage i 2017 med en aftale til 52,4 mia. dollar med betaling i aktier i Disney.



I forsommeren meldte Comcast sig på banen og overgik Disney med et kontant bud på 65 mia. dollar. Disney tog et nyt kig i bøgerne, og kort tid efter vendte koncernen tilbage med det forbedrede bud, som nu er godkendt, hvorefter Comcast trak sig.



Disney har allerede sikret sig de amerikanske konkurrencemyndigheders godkendelse af købet under forudsætning af, at selskabet frasælger Fox' regionale tv-sportsnetværk, som konkurrerer med Disneys ESPN. Der udestår dog fortsat godkendelse i 12 andre markeder, herunder Kina og EU.