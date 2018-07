To kvinder indtager tunge poster i den internationale finansverden

Kvinder i finans er intet særsyn, men på ledelsesgangen er der stadig en stærk overvægt af mænd, men i denne uge er der annonceret to kvinder i det øverste ledelseslag.



Kapitalforvalteren Fidelity International har netop fredag offentliggjort sin kommende adm. direktør.



Anne Richards overtager dog først topposten til december og afløser Brian Conroy, der allerede forlod Fidelity International i februar, siden har Simon Haslam været konstitueret adm. direktør i Fidelity International, der har 235 mia. pund (1971 mia. kr.) under forvaltning.



Anne Richard, der kommer med 26 års erfaring fra den finansielle verden, skal fremover rapportere til bestyrelsesformanden Abigail P. Johnson, der i en pressemeddelelse udtaler, at Anne Richard overtager posten som adm. direktør i en "vigtig tid" af kapitalforvalterens 50 års historie.



Kapitalforvaltere som Fidelity International kæmper som mange af konkurrenterne bl.a. med stigende investering i passive investeringsprodukter.



"Vores ambitioner om at udvide og uddybe vores forhold til vores kunder, innovere i produktudvikling og designløsninger, og at fortsætte med at udvikle vores investeringsplatform har aldrig været større. Jeg er meget sikker på Annes evner til at lede virksomheden i denne spændende periode med fremtidig udvikling og vækst," lyder det fra Abigail P. Johnson.



Australsk investeringsbank får kvindelig topchef



I torsdags annoncerede den australske investeringsbank Macquarie også en ny adm. direktør, og med Shemara Wikramanayake som topchef, bliver hun selskabets første kvindelige adm. direktør.



Den 56-årige Shemara Wikramanayake afløser først til november Nicholas Moore og efterlader sin egen stilling som chef for Macquarie Asset Management, en stilling, hun har varetaget siden 2008.