Den danske pensionskasse, ATP, er gået sammen med britiske 3i Infrastructure Plc. om at købe Tampnet, der er er en offshore telekommunikationsnetværksoperatør i Nordsøen og den mexicanske golf.



Under EQT's ejerskab af Tampnet (siden 2012) er selskabet vokset betydeligt, skriver sælgeren i en pressemeddelelse.



Ifølge Stockmarketwire.com vil 3i Infrastructure købe 50 pct. af selskabet for 220 mio. euro (1,6 mia. kr.), men hvor meget, ATP lægger for sin anden, meddeles ikke – heller ikke i pressemeddelelsen fra EQT Infrastructure.



Tampnet leverer højhastighedskommunikation til data via offshore via et netværk af fiberoptiske kabler, 4G basestationer og mikrobølgekoblinger.



I pressemeddelelsen fra EQT Infrastructure udtaler Per Helge Svensson, adm. direktør i Tampnet:



"Sammen med EQT har Tampnet været i stand til at investere betydeligt for at opbygge en organisation i verdensklasse, samtidig med at dens offshore infrastrukturkommunikationsnet udvides til nye geografiske områder. Vi fortsætter med at se stærk efterspørgsel efter vores tjenester, hovedsageligt drevet af digitaliseringen af olie- og gasindustrien og vigtigheden af robust kommunikationsinfrastruktur og ser frem til at komme ind i næste vækstfase sammen med vores nye ejere."



Salget er betinget af myndighedernes godkendelse i flere jurisdiktioner, herunder Federal Communications Commission i USA, og forventes at kunne ske i 2019.