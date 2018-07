Genmabs Darzalex tager stort skridt mod vigtig godkendelse i EU

Genmab og partneren Janssen Biotech har fået en positiv anbefaling af kræftmidlet Darzalex som førstebehandling af knoglemarvskræft i Europa.



Anbefalingen kommer fra et udvalg under den europæiske lægemiddelmyndighed, EMA, og den endelige markedsføringstilladelse, der skal gives af EU-Kommissionen, ventes i løbet af de kommende måneder.



Markedsføringstilladelsen til Darzalex som førstelinjebehandling gælder i kombination med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.



Kombinationen med Velvade er en cocktail, der ofte bruges i Europa.



- Vi er meget glade for den positive anbefaling fra CHMP (udvalget under EMA, red.), da det er et vigtigt skridt mod potentielt at få Darzalex ud til et voksende antal patienter i Europa, siger Genmabs administrerende direktør, Jan van de Winkel, ifølge en meddelelse.



Darzalex er i forvejen godkendt som andenbehandling af knoglemarvskræft.



/ritzau/FINANS