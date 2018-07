BP's største opkøb i næsten to årtier har fredag fået en lunken modtagelse på aktiemarkedet, der stiller spørgsmålstegn ved, om BP har købt råvareselskabet BHP's amerikanske skiferaktiver i Texas og Louisiana for dyrt.



Prislappen på 10,5 mia. dollar har vakt opsigt - ifølge Bloomberg News også fordi BP's finansdirektør, Brian Gilvary, for bare tre måneder siden udtalte, at et større opkøb i det texanske olieområde U.S. Permian sandsynligvis ikke ville være til at betale og være til gavn for aktionærerne.



- Vores indledende reaktion er, at vi anser den her aftale for at være mere positiv for BHP end for BP, siger Biraj Borkhataria, der er analytiker i Royal Bank of Canada, til Bloomberg News.



- BHP har solgt hele pakken dyrere, end vi havde regnet med.



Samme vurdering har UBS, der peger på, at markedet havde regnet med en pris på BHP's skiferaktiver på mellem 8 og 10 mia. dollar.



Endelig stiller den amerikanske storbank Morgan Stanley ifølge Bloomberg News spørgsmålstegn ved, om handlen er en god ide.



Morgan Stanley peger blandt andet på, at BP kan få svært ved at trække mere værdi ud af skiferaktiviteterne på grund af stigende omkostninger til olieservice og transport.



Aktien i BP ligger fredag eftermiddag 0,2 pct. lavere, også selv om olieselskabet sideløbende med opkøbet har annonceret, at udbyttet kommer til at stige - i øvrigt for første gang siden tredje kvartal 2014.



Bedre går det BHP Billiton, der stiger 3 pct. fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS