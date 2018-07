Det amerikanske olieselskab Exxon Mobil kunne slet ikke følge med markedets forventninger i andet kvartal, når det kommer til overskuddet på bundlinjen.



Og det straffer investorerne ved at sende aktien ned med 3,3 pct. i formarkedet.



Exxon Mobil landede en indtjening per aktie på 0,92 dollar i april, maj og juni, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde sigtet efter et plus på 1,26 dollar.



Samtidig hentede Exxon noget færre tønder olie og gas op af undergrunden, end det var ventet. Produktionen i andet kvartal blev opgjort til 3,647 mio. tønder olieækvivalenter mod ventet 3,83 mio. blandt analytikerne.



