Twitter brager ned efter regnskabsskuffelse

Twitter er i voldsom modvind inden starten på fredagens amerikanske aktiehandel, efter at det sociale medie har afleveret tal for andet kvartal.



De viste en skuffelse i antallet af månedlige brugere, mens forventningerne til tredje kvartal også skyder langt forbi målet, når man sammenholder med analytikernes forhåndsprognose.



I det amerikanske formarked falder aktien 14 pct. tilbage efter regnskabet.



Twitter omsatte for 710,5 mio. dollar i andet kvartal mod ventet 697,3 mio. dollar blandt analytikerne ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Bundlinjen var der heller ikke noget i vejen med, da den viste et justeret overskud per aktie på 17 cent mod analytikernes forventning om 16 cent på den post.



Til gengæld måtte Twitter også fremvise tal, der pegede på et fald i månedlige aktive brugere på 1 mio. i andet kvartal, og i tredje kvartal venter selskabet, at antallet vil falde yderligere - blandt andet i Twitters bestræbelser på at bekæmpe spam og falske konti.



I andet kvartal havde Twitter 335 mio. månedlige aktive brugere, hvilket skuffede markedet, og meldingen om, at brugerantallet meget vel kan fortsætte ned, ser også ud til at skuffe investorerne.



For tredje kvartal venter selskabet et justeret driftsresultat (EBITDA) på 215 til 235 mio. dollar, mens analytikerne inden regnskabet havde regnet med godt 268 mio. dollar på den post i indeværende kvartal.



/ritzau/FINANS