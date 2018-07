Den nordiske finanssektor har fået registreret Nordic Credit Agency, NCR, som et kreditvurderingsinstitut med ret til at lave kreditvurderinger i EU og Efta-landene.



Det fremgår af en meddelelse fra EU's børstilsyn, Esma.



Godkendelsen gælder fra den 3. august.



Blåstemplingen kommer, efter at Esma tidligere på ugen udstedte bøder for en uagtsom overtrædelse af kreditvurderingsforordningen Crar, til en række banker, heriblandt Danske Bank, der er medejer af instituttet.



Danske Bank beklagede ved den lejlighed i en meddelelse, at den havde fejlfortolket reglerne, men understregede også, at der er et vigtigt behov at få dækket. Derfor er banker og andre finansinstitutioner gået sammen om etableringen af NCR.



Kreditvurderingsinstituttet har hovedkvarter i Oslo og en filial i Stockholm.



Ejerne af instituttet er Danske Bank, Svenska Handelsbanken, DNB Bank, Oslo Børs VPS Holding, OMX Treasury Euro, Eika Gruppen, Sparebanken Vest, Sparebank 1 Gruppen, Gjensidige Forsikring, KLP, MP Pensjon, Eika Boligkreditt, Pareto, Surfside Holding og Nordic Trustee Holding - alle med en ejerandel på 4,99 pct.



Derudover ejer Swedbank 4,89 pct. og Storebrand 4,79 pct. Øvrige aktionærer ejer de resterede 16,46 pct.



/ritzau/FINANS