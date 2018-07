Franske Kering, der er luksusvare-producenten Gucci, falder mere end 6 pct. på børsen i Paris fredag efter at have leveret regnskab sent torsdag.



Omsætningen var i andet kvartal 3,33 mia. euro mod ventet 3,31 mia. euro.



Salget i Gucci steg 40,1 pct. på sammenlignelig basis til 1,99 mia. euro i forhold til andet kvartal året før. Men det var ikke nok til at tilfredsstille markedsforventningerne, der lå på 42,4 pct. ifølge Bloomberg News.



Ifølge handlere Reuters har talt med, skyldes faldet netop skuffelsen i væksten fra Gucci.



Aktien falder efter tre kvarters handel med 6,6 pct. til 470,10 euro. 15. juni satte aktien rekord i 522,40 euro og er trods dagens fald fortsat steget med i underkanten af 30 pct. i år.



/ritzau/FINANS