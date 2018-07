Ambu-aktien fortsætter fredag morgen det kursridt, som blev sat ind tirsdag i forlængelse af en historie i Børsen om fremtidige vækstmuligheder.



Efter godt en halv times handel fredag stiger aktien i Ambu, der udvikler hospitalsudstyr, omkring 2,1 pct. til 255,40 kr. Det vil være rekord for aktien, som siden mandagens lukkekurs på 220,80 kr. er steget sammenlagt 16 pct.



Tirsdag kunne Børsen fortælle, at Ambu-topchef Lars Marcher regner med at kunne tidoble selskabets omsætning frem mod 2025 til knap 23 mia. kr. fra næsten 2,4 mia. kr. i seneste regnskabsår.



Vurderingen kom i første instans fra den amerikanske investeringsbank JPMorgan, der fremlagde prognosen om de positive udsigter for det danske medicoselskab.



/ritzau/FINANS