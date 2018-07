Den tysk-spanske vindmøllemager Siemens Gamesa, der konkurrerer med danske Vestas, har solgt for mindre end ventet i sit skæve tredje kvartal. Til gengæld er ordrebogen rekordstor.



Regnskabet for perioden viser en omsætning på 2,14 mia. euro, hvor analytikerne til sammenligning havde regnet med en omsætning på 2,30 mia. euro ifølge Bloomberg News. Omsætningen var 21 pct. lavere.



Driftsoverskuddet i kvartalet blev 156 mio. euro, mens nettooverskuddet blev rapporteret til 44 mio. euro. mod 135 mio. euro i samme kvartal året før.



Det fremhæves, at selskabet ordrebog er rekordstor, og den er på 23,2 mia. euro. og steget med 14 pct. i kvartalet. Selskabet har fået 1368 MW i faste ordrer på offshoremøller, hvilket skyldes aftalen om levering af møller til Hornsea II og levering af 120 MW til Taiwan. Der var ordrer på 1660 MW onshore møller.



Selskabet venter bedre udvikling i fjerde kvartal, fremgår det regnskabet fredag morgen.



I øvrigt fortæller Siemens Gamesa ifølge Bloomberg News, at de ser stærke udsigter for offshore, og at selskabet holder godt øje med implikationer fra handelsstridighederne, som har medført øgede toldsatser for varer i visse lande.



/ritzau/FINANS