Storbank sænker Danske Bank-kursmål med 18 pct

Royal Bank of Canada sænker kursmålet for Danske Bank til 205 kr. fra 250 kr. uden at ændre ved den neutrale anbefaling "sector perform".



Det viser data fra Bloomberg News.



Ligesom Danske Bank har også Nordea fået ændret kursmålet af Royal Bank of Canada. Her er det nu løftet til 79,91 kr. fra før 75,43 kr. Anbefalingen fastholdes ligeledes på "sector perform".



Torsdag lukkede Danske Bank-aktien 1,2 pct. højere i 187,30 kr., mens Nordea-aktien måtte nøjes med en stigning på 0,2 pct. til 67,60 kr.



Også den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs sænker sit kursmål. Det lyder nu på 260 kr. pr. aktie mod 285 kr. pr. aktie svarende til et fald på 8,8 pct.



Anbefalingen af aktien i Danske Bank lyder fortsat på "køb" fra Goldmans analytiker Pawel Dziedzic, og da aktien i Danske Bank torsdag steg med 1,1 pct. til 187,30 kr., så er potentialet også på næsten 40 pct. sat i forhold til kursmålet.



Goldman Sachs er samtidig neutral på den europæiske banksektor.



/ritzau/FINANS