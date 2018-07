Amazon slår forventninger og går i rekord

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Aktien i Amazon steg i eftermarkedet torsdag, da selskabets regnskab for andet kvartal viste en solid vækst i omsætningen og en indtjening, som var markant bedre end ventet. Amazon stillede tilmed en bundlinje i tredje kvartal i udsigt, som var over konsensus.



Aktien vandt så meget som 3,5 pct., mens den faldt 3,0 pct. i den ordinære handel tidligere torsdag. Eftermarkedskursen på 1871,72 dollar per aktie er nyt rekordniveau.



Optimismen skyldes ifølge Bloomberg News, at regnskabet viser fremgang inden for cloudforretningen, reklameannoncer og andre områder, som er mere profitable end Amazons klassiske onlineforretning. Ligesom indtægten fra samarbejdspartnere løftede.



Selskabet kom gennem perioden med en indtjening per aktie på 5,07 dollar, mens omsætningen steg med 39 pct. til 52,89 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 2,49 og en omsætning på 53,35 mia. dollar.



Med en bedre end ventet indtjening og en lavere omsætning, viser Amazon, at man har stærk kontrol med omkostningsudviklingen, selv om man investerer i nye forretningsområder. Samtidig har væksten i tredjeparters handel på platformen løftet indtjeningen, da Amazon ikke selv skal investere i varelager.



"Vi ser en del flere transaktioner fra tredjepart, hvorfor omsætningen ramte ved siden af, men indtjeningen er så god. Det store tal er driftsresultatet, der kommer så meget bedre i mål," siger RJ Hottovy, analytiker hos Morningstar, til Bloomberg News.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 3,69 mia. dollar mod ventede 2,54 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBIT, landede på 2,98 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 1,71 mia. dollar.



I tredje kvartal regner Amazon med en driftsindtjening på 1,40 til 2,40 mia. dollar mod Wall Streets konsensus på 1,28 mia. dollar, og salget ses lande i intervallet 54,0 til 57,5 mia. dollar. Her lød spådommen på 58 mia. dollar.



