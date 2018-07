Intel falder trods stærk indtjening og opjustering

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Den amerikanske halvlederproducent Intel oplever, at selskabets aktie falder i torsdagens eftermarked med op til 5,0 pct., selv om selskabet faktisk slog forventningerne på Wall Street.



Intels justerede indtjening per aktie blev på 1,04 dollar mod 0,58 dollar i samme periode sidste år, mens omsætningen steg med 15 pct. til 17,0 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 96 cent og en omsætning på 16,8 mia. dollar.



Samtidig regner chipproducenten, som er nummer to i verden, med at nå en omsætning i 2018 i intervallet 68,5 til 70,5 mia. dollar og en justeret indtjening per aktie på 4,15 dollar - plus-minus 5 pct.



Analytikerne havde på forhånd regnet med en omsætning på 68,4 mia. dollar og en indtjening på 4,02 dollar.



Intels forventninger til helåret er en opjustering fra tidligere guidance med 2 mia. dollar på omsætningen og 0,30 dollar på indtjeningen per aktie, oplyser selskabet.



