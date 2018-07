Salget af Bristol-Myers Squibbs kræftmidler er gået godt i andet kvartal, hvor indtjeningen overgik analytikerestimaterne. Fremgangen har desuden kastet en opjusteret prognose af sig.



Bristol-Myers Squibbs bedst sælgende kræftmiddel - Opdivo - solgte for 1,6 mia. dollar i kvartalet - en fremgang på 36 pct. fra samme periode året før.



Salget overgik samtidig analytikerforventningerne ifølge Bloomberg News. Koncernens samlede omsætning landede på 5,7 mia. mod estimeret 5,49 mia. dollar.



Målt på indtjeningen per aktie leverede Bristol-Myers Squibb et overskud på 1,01 dollar mod ventet 0,87 dollar ifølge Bloomberg News.



For 2018 venter Bristol-Myers Squibb nu et overskud per aktie på 3,55 til 3,65 dollar mod tidligere ventet 3,35 til 3,45 dollar.



Aktien i den amerikanske medicinalgigant stiger efter regnskabet med 1,5 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS