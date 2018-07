Det amerikanske medicinalselskab Allergan overgik analytikernes forventninger i andet kvartal og opjusterer forventningerne til 2018.



Selskabets overskud før særlige poster lød på 4,42 dollar per aktie, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet 4,13 dollar.



Overraskelsen kom på baggrund af en omsætning, der endte på 4,1 mia. dollar i kvartalet. Det var 180 mio. dollar højere end forventet.



Allergan opjusterer forventningerne til 2018, så det nu sigter efter en omsætning på 15,45 til 15,60 mia. dollar og et overskud per aktie på 16 til 16,50 dollar.



Tidligere ventede selskabet henholdsvis 15,15 til 15,35 mia. dollar og 15,65 til 16,25 dollar per aktie.



Allergan-aktien stiger 1,1 pct. i formarkedet efter regnskabet.



