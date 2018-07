Der blev installeret vindmøller med en samlet kapacitet på 4,5 gigawatt (GW) i Europa i første halvår af 2018, fordelt på 3333 megawatt (MW) på landjorden og 1120 MW til søs.



Det var et fald på 27 pct. fra første halvår af 2017, men inden for det forventede, skriver brancheorganisationen Windeurope.



Hele året ventes at give samlede installationer for 10,2 GW vindkraft på landjorden og 3,3 GW offshore - svarende til et samlet fald på 14 pct. i forhold til rekordåret 2017, spår Windeurope.



På landjorden var det Tyskland, der trak læsset med 1626 MW, efterfulgt af Frankrig med 605 MW og Danmark med 202 MW.



På offshore-fronten havde Storbritannien føringen med 911 MW foran Belgien med 175 MW og Danmark med 28 MW.



- Vi er på vej mod et fornuftigt år for nye installationer, men væksten er trukket af bare en håndfuld lande. Tallene dækker også over nogle bekymrende tendenser, udtaler Windeuropes politiske chef, Pierre Tardieu.



Han nævner blandt andet administrative problemer i Frankrig og mangel på sigtbarhed på det tyske marked.



- Og når det gælder offshore-vind, er Europa for afhængigt af Storbritannien, som spurter frem i nuværende installationer og forpligter sig til fremtidig volumen. Til sammenligning er installationsraten faldet i Tyskland, siger Pierre Tardieu.



Samlet er der nu installeret knap 175 GW vindenergi i Europa.



