Aktien i Össur stiger med 2,2 pct. til 28,40 kr. i torsdagens tidlige handel, efter at den islandske protesevirksomhed har afleveret regnskab for andet kvartal fra morgenstunden.



Det bød på stor vækst i toplinjen og driften, som også overgik markedets forventninger.



Össur omsatte for 158 mio. dollar i andet kvartal mod 145 mio. dollar i samme periode sidste år. Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News havde analytikerne sigtet efter et salg på 156 mio. dollar.



Driftsresultatet (EBITDA) steg samtidig til 32 mio. dollar fra 24 mio. dollar i andet kvartal 2017. Her havde analytikerne ventet et resultat på 28,8 mio. dollar.



På bundlinjen tjente Össur 20 mio. dollar efter skat mod et overskud på 13 mio. dollar et år tidligere. Analytikernes forventninger lød inden regnskabet på 18 mio. dollar.



/ritzau/FINANS