Pandora falder over 5 pct. efter Carnegie-analyse

Den danske smykkeproducent Pandora falder her til morgen 5,4 pct. til kurs 443.



Årsagen til det store fald er tilsyneladende en ny rapport fra Carnegie, der har foretaget en ny forhandlerrundspørge i Pandoras distributionsnet, og det trykker aktien.



Analysen viser ifølge Ritzau Finans, at den nye Shine-kollektionskuffer, og at markederne i Australien, Canada, England og Italien fortsat er under pres.



Pandora-aktien er faldet næsten 35 pct. år til dato og selskabet kommer med regnskab for andet kvartal 14. august.



Tirsdag steg Pandora-aktien med over 3 pct. tilsyneladende uden de store nyheder i markedet, der kunne forklare dette udsving.



