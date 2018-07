Pandora falder 4 pct. efter Carnegie-analyse

Den danske smykkeproducent Pandora falder her til morgen 4 pct. til kurs 449.



Årsagen til det store fald er tilsyneladende en ny rapport fra Carnegie, der har foretaget en ny forhandlerrundspørge i Pandoras distributionsnet, og det trykker aktien.



Analysen viser ifølge Ritzau Finans, at den nye Shine-kollektionskuffer, og at markederne i Australien, Canada, England og Italien fortsat er under pres.



Pandora-aktien er faldet næsten 35 pct. år til dato og selskabet kommer med regnskab for andet kvartal 14. august.



Tirsdag steg Pandora-aktien med over 3 pct. tilsyneladende uden de store nyheder i markedet, der kunne forklare dette udsving.



