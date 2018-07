Relateret indhold Aktieordbog

Den norske energigigant Equinor, der tidligere var kendt som Statoil, kom ud af andet kvartal med et driftsresultat, der var lavere end ventet, mens resultatet efter skat omvendt overraskede til den positive side.



I andet kvartal lød det ordinære driftsresultat på 4314 mio. dollar, og det er den fremgang fra 3023 mio. dollar, som selskabet kunne fremvise på den post i samme kvartal sidste år.



Det rammer dog under analytikernes forventninger, da de havde forudset et driftsoverskud på 4615 mio. dollar, viser estimater, der er indsamlet af Inquiry Financial for TDN Direkt.



Det ordinære overskud efter skat lød på 1695 mio. dollar, og det overgik omvendt overskuddet på 1616 mio. dollar, som var ventet blandt analytikerne.



I kvartalet har selskabet nydt godt af den højere oliepris, og det har været med til at sikre fremgangen i resultatet, når man sammenligner med andet kvartal af 2017. Siden juli sidste år er prisen på den europæiske referenceolie, Brent, steget mere end 40 pct., og torsdag koster en tønde 74,31 dollar.



- Vi indfanger værdien fra de højere priser og leverer solide resultater og pengestrømme fra driften. I kvartalet leverer vi meget stærke resultater fra vores internationale aktiviteter, mens nye felter, øget vedligeholdelse og nogle kvartalsspecifikke poster bidrager til noget højere omkostninger, siger Eldar Sætre, der er administrerende direktør for Equinor, i regnskabet.



I regnskabet gentager Equinor også planerne om at investere 11 mia. dollar i 2018, og samtidig foreslår det norske olie- og energiselskab at udbetale et udbytte på 23 cent per aktie.



Equinor skiftede tidligere på året navn fra Statoil, for at markere at selskabet ikke længere kun vil investere stort i gas og olie - men også vil rette fokus mod vedvarende energi.



Inden for havvind, hvor danske Ørsted er den helt store spiller, har selskabet i løbet af året blandt andet købt sig ind i havvindmølleparker i Polen og talt om mulighederne for havvind i USA.



Regnskabet torsdag indeholder dog ikke meget nyt om hverken strategier, fremtidsplaner og investeringsmuligheder inden for havvind eller andre vedvarende energikilder.



/ritzau/FINANS