Nestlé rammer over skiven efter salgsfremgang på tværs af markeder

Den schweiziske fødevaregigant Nestlé, der er kendt for en række brands inden for blandt andet kaffe, chokolade, vand og mad på frost, ramte over skiven i andet kvartal, og i torsdagens regnskab indsnævrer selskabet også forventningerne til hele året.



I de første seks måneder af 2018 havde Nestlé en organisk omsætningsvækst på 2,8 pct., og det var højere end analytikernes forventninger, der lød på 2,5 pct., viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Selskabet, der blandt andet ejer mærker som Kit Kat, Cheerios og Nescafé, havde særlig stor vækst i AOA-området, der dækker over Asien, Stillehavet og området i Afrika, der ligger syd for Saharaørkenen. Her voksede salget organisk med 4,4 pct. i halvåret, hvilket var helt som ventet.



I Nord- og Sydamerika lød den organiske salgsvækst på 1 pct., mens salgsvæksten i Europa, Mellemøsten og det nordlige Afrika landede på 2,5 pct. i de første seks måneder af 2018.



Den samlede omsætning landede på 43,9 mia. schweizerfranc i første halvår. Til sammenligning ventede analytikerne 43,80 mia. schweizerfranc på den post.



Nestlé indsnævrer forventningerne til salgsvæksten i hele 2018, og selskabet sigter nu efter en organisk vækst på 3 pct. Tidligere lød forventningen på en organisk salgsvækst på 2-4 pct.



/ritzau/FINANS