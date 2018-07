Novo-rival overrasker med gode resultater og opjusterer

Relateret indhold Artikler

Det schweiziske medicinalselskab Roche har klaret sig bedre end ventet i de første seks måneder af 2018, og det får selskabet til at løfte forventningerne til hele året i regnskabet torsdag morgen.



Roche, der konkurrerer med Novo Nordisk med blødermiddelet Hemlibra, omsatte i første halvår for 28,11 mia. schweizerfranc, og det er højere end analytikernes estimat om en omsætning på 27,60 mia. schweizerfranc, viser data fra Bloomberg News.



Medicinalselskabets salg af blødermiddelet Hemlibra, som er et rivaliserende produkt til Novos Novoseven, endte på 57 mio. schweizerfranc i første halvår, hvor klart størstedelen er afsat til USA.



I USA endte omsætningen fra Hemlibra, der blev lanceret sidste år, på 46 mio. schweizerfranc, mens den endte på 7 mio. schweizerfranc i Europa og 4 mio. schweizerfranc i Japan.



Bundlinjen bød også på en positiv overraskelse. I perioden fra januar til og med juni endte kerneindtjeningen per aktie på 9,84 schweizerfranc, mens analytikerne havde ventet et overskud på 9,03 schweizerfranc per aktie.



Roche opjusterer også forventningerne, og for hele 2018 venter selskabet nu en middelstor enkeltcifret salgsvækst i konstante valutaer.



/ritzau/FINANS