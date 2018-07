130 mia dollar høvlet af Facebooks markedsværdi: Tre advarsler fra topledelsen

Investorerne straffede Facebook hårdt for et regnskab for andet kvartal, hvor både omsætning og antallet af aktive brugere skuffede.Facebook-aktien faldt med over 20 pct., hvilket ifølge CNBC svarer til, at 130 mia. dollar svarende til ca. 828 mia. kr., er barberet af markedsværdien. Samtidig kommer topledelsen med en række "skræmmende advarsler". Det skriver CNBC Selskabets finansdirektør David Wehner sagde på en telekonference efter offentliggørelsen af regnskabet, at aktionærerne for tredje og fjerde kvartal kan forvente, at "omsætningsvæksten vil falde med høje encifrede procentsatser i forhold til tidligere kvartaler"."Planen er vækst og promovering af bestemte inddragende oplevelser såsom Facebook Stories, som i øjeblikket har lave indtjeningsniveauer, og vi giver også brugerne flere tjenester og valgmuligheder om databeskyttelse, som kan få en indflydelse på vores omsætningsvækst," sagde han, ifølge CNBC.Samtidig sagde Wehner, at bl.a. investeringer i nye produkter såsom et længere videoformat og investeringer relateret til sikkerhed, der løber op i "milliarder af dollars", lægger pres på driftsmarginerne, der fremadrettet forventes at være omkring 35 pct. mod 44 pct. i andet kvartal.Derudover har Facebook i den seneste tid lavet en del ændringer i deres privatlivspolitik i kølvandet på Cambridge Analytica-skandalen og det nye GDPR-direktiv fra EU. Det har betydet et fald i antallet af daglige aktive brugere i EU og det kan blive værre, fortalte driftsdirektør Sheryl Sandberg på telekonferencen."GDPR har ikke haft en effekt på omsætningen, men vi anerkender også fuldt ud, at det ikke var rullet helt ud. Når vi ser fremad, anerkender vi, at der stadig er en risiko og vi holder nøje øje med det," sagde hun, ifølge CNBC.