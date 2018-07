Biogen har positive resultater med middel mod Alzheimers

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske biotekselskab Biogen og dets partner Eisai har onsdag aften offentliggjort resultatet af et forsøg med et nyt middel mod Alzheimers.



Ifølge data fra forsøget bremsedes Alzheimers i det tidlige stadie med 30 pct., når patienterne fik BAN2401, som midlet hedder indtil nu.



Det er det første positive resultat gennem flere årtier med fejlslagne forsøg med midler mod den frygtede sygdom.



Forud for offentliggørelsen var der ikke mange informationer ude om det imødesete studie, og derfor var det en overraskelse, at målingen af effekten af BAN2401 er gjort over 18 måneder frem for 12 måneder, og selv om læger ser forsøgsresultaterne som opmuntrende, ifølge Bloomberg News, peger de på, at der skal yderligere studier til at vurdere præparatet.



De 30 pct. var dog højere end det mål analytikerne havde sat for en succes.



"Det er opmuntrende, men en del mere skal gøres. Det er ikke chok og ærefrygt," kommenterer Julie Schneider, direktør ved Rush Alzherimer's Disease Cebter i Chicago, resultaterne over for Bloomberg News.



Det skal med, at en indledende måling efter en anden metode i december 2017 ikke viste nogen effekt, men for tre uger siden oplyste Biogen og Eisai, at en ny målemetode havde vist, at midlet demonstrerede effekt. Siden da er aktierne i begge selskaber røget i vejret. Fr Biogens vedkommende med næsten 30 pct., dog inklusiv et stærk kvartalsregnskab.



Biogen var således onsdag lukket i det højeste i tre år i 383,83 dollar efter en stigning på 3,0 pct. I eftermarkedet har investorerne onsdag taget imod resultaterne med skepsis, eller måske var forventningens glæde den største, og aktien falder med 12,5 pct.



Også danske Lundbeck arbejder på et middel mod Alzheimers.



