Færch Plast køber hollandsk genbrugsvirksomhed

Færch Plast har været på opkøb i Holland.



I en pressemeddelelse oplyser virksomheden, der er ejet af kapitalfonden Advent International, at man har overtaget aktiemajoriteten i 4PET Group, der bl.a. er eksperter i genbrug af plastikservice.



Handlens størrelse er ikke blevet offentliggjort.



"Færch har i årevis promoveret bæredygtighed, og alle vores produkter er designet til genbrug. Opkøbet af 4PET Group er en fantastisk mulighed for os til at lukke hullet og avancere inden for bæredygtighed. Med den moderne infrastruktur, som 4PET bruger til at sortere og forarbejde plastikbakker, får vi mulighed for at transformere brugte bakker til råmateriale til nye produkter, der skal i kontakt med mad," siger Lars Gade Hansen, adm. direktør i Færch Plast, i meddelelsen.



Her understreges det desuden, at Færch Plast ser det som en mulighed for at få mere cirkulær økonomi.



4PET Group har 200 ansatte og kom ud af 2017 med en omsætning på 50 mio. euro.



Færch Plast forventer, at handlen bliver afsluttet i løbet af tredje kvartal.