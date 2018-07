100.000 rammes af strejke hos Ryanair

Relateret indhold Artikler

En strejke blandt dele af kabinepersonalet hos Ryanair begyndte onsdag, og derfor er 300 flyafgange i luftrummet over Europa aflyst.



Strejken berører afgange til og fra Spanien, Portugal, Italien og Belgien og er varslet til også at vare torsdag, hvor 300 afgange ligeledes er aflyst.



Op mod 100.000 passagerer berøres af strejken, som begge dage rammer 12 procent af Ryanairs daglige flyafgange i Europa.



Allerede i sidste uge blev de berørte flyafgange aflyst. Tre afgange fra Københavns Lufthavn - to til Bruxelles og én til Spanien - blev ifølge Avisen.dk aflyst.



/ritzau/