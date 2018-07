Relateret indhold Tilføj søgeagent Nilfisk-Advance Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Nilfisk-Advance Aktieordbog

Regnskabet fra amerikanske Tennant, der er blandt de største spillere på markedet for professionelt rengøringsudstyr, bød på en markant overraskelse på bundlinjen.



I andet kvartal landede den amerikanske Nilfisk-rival et ordinært overskud på 82 cent per aktie, og det var et godt stykke over analytikernes forventninger, der lød på 52 cent per aktie inden regnskabet. Det viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



Også omsætningen på 292,2 mio. dollar overraskede til den positive side i kvartalet, da analytikerne havde forudset en omsætning på 281 mio. dollar.



Regnskabet indeholdt også en opjustering af forventningerne til indtjeningen for hele 2018, og Tennant venter nu et overskud per aktie i niveauet 1,95 dollar til 2,10 dollar. Tidligere lød prognosen på mellem 1,85 og 2,05 dollar per aktie.



I regnskabet fortæller administrerende direktør Chris Killingstad, at ledelsen fortsat er sikker på strategien på globalt plan. Han fremhæver, at Tennant har fastholdt en førende position inden for udviklingen af nye produkter og teknologier, at selskabet med succes har gennemført integrationen af opkøbet IPC, at det har udvidet salget til flere markeder, forbedret effektiviteten og styrket Tennants finansielle position.



- Vi skal se mere fremgang. Imidlertid har disse strategier indtil videre skabt et markant momentum for Tennant, og de forbliver essentielle for at skabe værdi for vores aktionærer.



- Mens vi forudser modvind i den sidste halvdel af 2018 på grund af påvirkninger fra toldsatser, råmateriale og begrænsninger, når det kommer til arbejdskraft, er vi glade for, at den platform, vi skaber, giver os selvsikkerheden til at løfte vores tidligere annoncerede forventninger for 2018, siger direktøren i regnskabet.



Tennant opjusterer i regnskabet også forventningerne til omsætningen og det ordinære driftsresultat på EBITDA-niveau for hele året.



/ritzau/FINANS