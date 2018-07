Der har været godt gang i salget af Coca-Cola Zero og Fuze Tea i årets andet kvartal, og det smitter af på Coca-Colas regnskab.



Her er både salget af læskedrikproducentens produkter og nettoindtjeningen steget, viser regnskabet, der er fremlagt onsdag.



Nettoindtjeningen er vokset til 2,3 milliarder dollar, svarende til 14,6 milliarder kroner. Det er en stigning på 69 procent.



Det er særligt i Nordamerika, at salget af Coca-Cola Zero, der i år blev relanceret i en ny udgave, er gået godt.



Mens indtjeningen er steget for den globale læskedrikproducent, er omsætningen faldet med 8 procent.



Det skyldes en ændring i selskabets strategi, hvor det har lagt mere af salget ud til partnere i USA.



Omsætningen, som lød på 8,9 milliarder dollar, svarende til 56,6 milliarder kroner, var dog også højere end ventet blandt analytikere. De havde forudset et resultat på 8,5 milliarder dollar.



/ritzau/