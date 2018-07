Relateret indhold Tilføj søgeagent Boeing Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Boeing Aktieordbog

Den amerikanske flyproducent Boeing har haft et andet kvartal med bedre end ventede resultater, og det bliver krydret med en opjustering af salgsforventningerne til indeværende år.



Omsætningen landede i andet kvartal på 24,3 mia. dollar, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde regnet med 24,04 mia. dollar. Samtidig endte kerneindtjeningen per aktie på 3,33 dollar, hvilket ligeledes var bedre end de 3,27 dollar, som analytikerne havde sat næsen op efter.



I forbindelse med regnskabet skruer Boeing salgsforventningerne til 2018 op til 97-99 mia. dollar mod før 96-98 mia. dollar. Hos analytikerne var der før regnskabet ventet en opjustering til en omsætningsforventning på 98,06 mia. dollar.



Forventningerne til årets kerneindtjening per aktie fastholdes og ses derved stadig lande på 14,30-14,50 dollar per aktie.



Investorerne ser ud til at kunne lide, hvad de har set fra Boeings regnskab, da de sender aktien op med 0,8 pct. i formarkedet.



/ritzau/FINANS