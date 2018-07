Relateret indhold Tilføj søgeagent Coloplast

Mellemøsten Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Coloplast

Den amerikanske medicokoncern Boston Scientific, der blandt andet konkurrerer med danske Coloplast på markedet for urologiprodukter, fortsætter med at overgå både egne og analytikernes forventninger. Udviklingen fra første kvartal fortsætter i andet.



I andet kvartal omsatte medicoselskabet for 2,49 mia. dollar, hvor analytikerne ifølge Bloomberg News havde ventet en omsætning på 2,47 mia. dollar. Selv havde selskabet ventet at lande mellem 2,45 mia. dollar og 2,5 mia. dollar - så det er i den høje ende af forventningen, at salget udviklede sig.



Den justerede indtjening per aktie landede på 41 cent mod ventede 34 cent - og selskabet havde selv regnet med at ende mellem 33 og 35 cent per aktie, fremgår det af regnskabet onsdag.



Særligt i Sydamerika og Canada var der fremgang, hvor den organiske vækst steg med 11,8 pct., mens salget til Asien-Stillehavet voksede organisk med 8,7 pct.



Det amerikanske marked voksede 7,9 pct. organisk, mens salget i EMEA, der dækker over Europa, Afrika og Mellemøsten, steg med 6,6 pct. organisk.



Boston Scientific indsnævrer dog forventningerne til hele året en smule og venter nu en omsætning i 2018 i niveauet 9,8 til 9,88 mia. dollar mod tidligere 9,75 til 9,90 mia. dollar.



Den justerede indtjening per aktie ventes fortsat at ligge i niveauet 1,37 til 1,41 dollar, når årsregnskabet for 2018 offentliggøres.



Urologi er Coloplasts mindste forretningsområde og stod for en omsætning i første halvår af 2017/2018 på 859 mio. kr. ud af koncernens totale salg på 8 mia. kr. Boston Scientific solgte alene på dette område for 308 mio. dollar svarende til 1,96 mia. kr. i andet kvartal 2018.



/ritzau/FINANS