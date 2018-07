Den britiske medicinalgigant Glaxosmithkline opjusterer forventningerne til 2018 i sit regnskab for andet kvartal, hvor resultaterne var en anelse bedre end forventet.



Selskabet venter nu at øge overskuddet 7-10 pct. i år mod tidligere 4-7 pct.



De nye forventninger er dog baseret på, at der ikke kommer en kopi af lungemedicinen Advair på markedet i løbet af året. Skulle det ske, ventes overskuddet at stige 4-7 pct.



Glaxosmithkline udvikler og sælger mange forskellige typer medicin - herunder medicin til infektioner, depression, hudsygdomme, astma og hjertesygdomme.



Selskabets resultater i andet kvartal var lidt over forventningerne. Omsætningen lød på 7,31 mia. pund, mens overskuddet per aktie endte på 0,28 pund.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet en toplinje på 7,21 mia. pund og et overskud på 0,26 pund per aktie.



Glaxosmithkline-aktien stiger 1,2 pct. efter regnskabet.



