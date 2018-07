Den globale handelskrig og brexit-forhandlingerne har givet usikkerhed på de finansielle markeder i starten af 2018, og det ses på resultaterne hos Industriens Pension.



Pensionskassen har dog leveret et positivt afkast i årets første halvdel som følge af investeringer i unoterede aktier.



Industriens Pension kommer ud af første halvår med et afkast på 0,6 pct. ud af de samlede investeringer på 164,5 mia. Det svarer til omkring 1000 mio. kr.



Investeringer i unoterede selskaber trækker op med et afkast på 6,1 pct., og samtidig har investeringer i infrastruktur kastet 3,5 pct. af sig.



- Udviklingen på finansmarkederne har i 2018 været præget af bekymring for en global handelskrig, usikkerhed om brexit og en høj værdiansættelse af investeringsaktiverne over en bred kam. De elementer vil sandsynligvis også præge resten af året, siger Laila Mortensen, der er administrerende direktør for Industriens Pension, i en pressemeddelelse.



Pensionskassen har særligt haft negativt afkast på statsobligationer i lande under kategorien "emerging markets", der har givet et negativt afkast på 6,3 pct., samt virksomhedsobligationer, hvor tilbagegangen lyder på 1,7 pct.



- Vi er godt tilfredse med, at det trods alt lykkedes at komme gennem halvåret med et beskedent positivt afkast. Vores investeringsstrategi og diversificerede portefølje har vist sin styrke i en vanskelig periode med stor uro på markedet, siger Laila Mortensen.



For hele året venter Industriens Pension et afkast på 2-4 pct. Pensionskassen har de seneste ti år leveret et gennemsnitligt årligt afkast på 9,6 pct.



/ritzau/FINANS