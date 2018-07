Rasmus Lund bliver den nye finansdirektør i Københavns Lufthavne. Det oplyser lufthavnsselskabet i en meddelelse onsdag.



Han kommer til fra Saxo Bank, hvor han de sidste seks år har haft den tilsvarende stilling.



Rasmus Lund afløser Lars Jønstrup Dollerup, som i juni stoppede i Københavns Lufthavne for at skifte til en stilling hos Hempel.



De to har i øvrigt haft en lignende karrierebane, idet begge startede i revisionsfirmaet Arthur Andersen og flyttede med til Deloitte i 2002. Siden nåede begge også at arbejde for ISS.



Rasmus Lund starter 1. december i lufthavnsselskabet.



