Relateret indhold Aktieordbog

Finske Outotec, der konkurrerer med danske FLSmidth på markedet for mineudstyr, imponerede med både omsætningen og ordreindgangen i andet kvartal, men driftsindtjeningen skuffede med et underskud.



Outotecs omsætning var på 331,2 mio. euro, en fremgang på 25 pct., og ordreindgangen voksede 21 pct. til 347,2 mio. euro. Til sammenligning var der ventet henholdsvis 303,3 mio. euro og 337 mio. euro på de poster ifølge estimater indsamlet af henholdsvis Bloomberg og Inquiry Financial.



- Gode metalproduktionsniveauer og metalpriser understøttede efterspørgslen på vores teknologier inden for mineral- og metalbehandling, fortæller Outotecs topchef, Markku Teräsvasara, i regnskabet.



Omsætningen kunne endda have været højere, skriver chefen.



- Vi havde stadig nogle leveringsproblemer inden for serviceafdelingen, som ramte servicesalget. Vi arbejder aktivt med vores leverandører for at løse denne sag, forklarer Markku Teräsvasara.



Servicesalget udgør omkring en tredjedel af Outotecs omsætning, mens andelen af ordreindgangen er lidt højere.



Outotecs driftsresultat, EBIT, viste til gengæld et underskud på 3 mio. euro. Her var der ventet et plus på 11,1 mio. euro ifølge Bloombergs estimater.



Prognosen for hele året om en omsætning på 1,2 til 1,3 mia. euro og en justeret EBIT-margin på 5 til 7 pct. fastholdes af Outotec.



/ritzau/FINANS