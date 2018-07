Mærsk-konkurrent ramt af hackerangreb

Det kinesiske containerrederi Cosco Shippings kontorer i USA blev tirsdag ramt af et cyberangreb, der forstyrrer driften. Det skriver branchemediet Journal of Commerce (JOC).



Ifølge JOC er Coscos amerikanske afdeling ikke i stand til at kommunikere normalt med sine skibe, kunder, speditører og havne. De andre dele af Cosco-forretningen, som især er stor i Asien, er dog ikke ramt og står nu for kommunikationen.



Omfanget af angrebet er uklart, men til JOC fortæller underdirektør Howard Finkel fra Cosco, at selskabet arbejder med alternative løsninger for at få gang i kommunikationslinjerne.



Cosco er verdens fjerdestørste containerrederi og på vej til at overtage tredjepladsen ved at købe en mindre spiller, OOCL.



Branchens gigant, danske Maersk Line, blev i 2017 ramt af et omfattende hackerangreb, der lagde forretningen ned i flere dage og endte med at koste mellem 250 og 300 mio. dollar (1,6 til 1,9 mia. kr.).



/ritzau/FINANS