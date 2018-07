Deutsche Bank bakker på bundlinjen - fortsætter nedskæringer

Relateret indhold Artikler

Den tyske storbank Deutsche Bank måtte se sit nettooverskud bakke med små 14 pct. i andet kvartal, hvor bundlinjen gav et plus på 401 mio. euro mod 466 mio. euro i samme periode sidste år.



Udviklingen dækker over en let faldende toplinje, hvor de samlede indtægter landede på 6590 mio. euro mod 6616 mio. euro i andet kvartal 2017.



Sammenligner man med første kvartal, var tilbagegangen noget større. Her havde Deutsche Bank indtægter på 6976 mio. euro.



Deutsche Bank er i færd med at reducere arbejdsstyrken og sænke sine omkostninger, men i andet kvartal var tilbagegangen i udgifterne ikke markant.



De justerede omkostninger i andet kvartal var således 5577 mio. euro mod 5641 mio. euro i april, maj og juni sidste år. Sammenlignet med første kvartal i år, blev omkostningerne dog reduceret med 773 mio. euro fra 6350 mio. euro.



For hele året fastholdes forventningen om justerede omkostninger på 23 mia. euro.



Deutsche Bank, der har været i kraftig modvind i de seneste år, meddeler desuden, at banken er godt på vej til at få reduceret sin arbejdsstyrke til under 93.000 ansatte.



I andet kvartal sagde banken farvel til 1700 medarbejdere og har nu godt 95.000 ansatte.



/ritzau/FINANS